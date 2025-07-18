Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Şimdilerde sevgilisiyle birlikte tatilde olan ünlü isim sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Ünsal, tatil rotası olarak bu kez Yunanistan'ı tercih etti.

Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güneşlenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.

YORUM YAĞDI

Peş peşe bikinili karelerini paylaşan ünlü isim kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünsal'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'özledik', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.