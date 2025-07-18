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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile ekranlarda fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal şimdilerde tatilde. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan ünlü isim peş peşe bikinili paylaşımlarda bulundu. Ünsal'ın pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Şimdilerde sevgilisiyle birlikte tatilde olan ünlü isim sezonun yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 1

Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekilen Ünsal, tatil rotası olarak bu kez Yunanistan'ı tercih etti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 2

Ünlü oyuncu, deniz ve güneşin keyfini çıkardığı anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Güneşlenirken çekilen karelerini takipçileriyle paylaşan Ünsal’ın tatil paylaşımları dikkat çekti.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 3

YORUM YAĞDI

Peş peşe bikinili karelerini paylaşan ünlü isim kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünsal'a sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'özledik', 'harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar... 4

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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