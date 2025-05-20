Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Midyat'tan ayrıldı! Soluğu orada aldı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal dizinin çekimlerinin yapıldığı Midyat'tan ayrıldı.

Soluğu Cannes Film Festivali'nde alan Sinem Ünsal kırmızı halıda yürüyerek Türk kadınını temsil edecek.

Ünlü bir markanın reklam yüzü olan Sinem Ünsal festivale hazırlık sürecini de sosyal medya üzerinden paylaştı. Sinem Ünsal'ın paylaşımları kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993 tarihinde İzmir'in Foça ilçesinde doğdu. Azeri kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu.

İlkokul ve ortaokulu İzmir'de; liseyi Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesinde okumuştur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur.

2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı.