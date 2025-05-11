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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal: Projeye dahil olduğumdan beri...

Uzak Şehir dizisinde çocuğu için mücadele eden güçlü bir anneyi canlandıran başarılı oyuncu Sinem Ünsal, işine duyduğu tutkuyu ve oyunculuğa bakış açısını anlattı. Vogue Türkiye’ye konuşan Ünsal, “Maksimum verimde çalışmak için çaba gösteriyorum” dedi.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal: Projeye dahil olduğumdan beri...
Kubra Akalın

Daha önce “Mucize Doktor” ve “Elkızı” gibi yapımlarda da dikkat çeken performanslara imza atan Sinem Ünsal şu sıralar Uzak Şehir dizisi ile adından söz ettiriyor.

Vogue Türkiye’ye konuşan Ünsal, oyunculuk mesleğinin kendisine kattığı deneyimlerin altını çizerek, “Gözlem yapmayı seviyorum. Kendimden çok uzak bir karakteri bile yaşayabilmeliyim. Bu benim için oyunculuğun en heyecan verici yanı” ifadelerini kullandı.

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Aynı zamanda, set ortamında birlikte üretmenin verdiği keyfi de vurgulayan Ünsal, Uzak Şehir setinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Takıntı derecesinde işini çok sevdiğinden bahseden güzel oyuncu "Her hikayede bambaşka dünyalar tanıyorum" dedi.

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"NE BÜYÜK ŞANS Kİ..."

Oyunculuk kariyerinde canlandırdığı tüm kadın karakterlerin güçlü yanlarına dikkat çeken Sinem Ünsal, şu sözlerle devam etti:

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“Uzak Şehir’in böylesine ses getireceğini tahmin ediyordum. Rakamsal tahminlerim yoktu ama projeye dahil olduğumdan beri her birimin ne kadar incelikle çalıştığını görüyorum. İlk şahit olduğumda da iyi bir şey ortaya koyacağımızı anlamıştım. Ne büyük şans ki aynı özenle devam ediyoruz. Yeni bölümü izlerken, ilk bölüm heyecanını yaşıyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz."

Mynet'in Sesi
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Sinem Ünsal
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