Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sessiz sedasız evlendi iddiası! Berk Cankat ile aşk tatilinde

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Habertük'te yer alan habere göre; Sinem Ünsal, kimsenin haberi olmadığı evliliğini bir röportajında açıklamıştı.

Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın balaylarını nerede geçirdikleri bilinmiyor ama Bodrum tatilinde adeta aşka geldiler.

Sinem Ünsal ile Berk Cankat, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını çıkarırken aşklarını da gözler önüne serdiler.