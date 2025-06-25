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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sessiz sedasız evlendi iddiası! Berk Cankat ile aşk tatilinde

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu sevgilisi Berk Cankat ile sessiz sedasız evlendiği iddiaları magazin manşetlerindeki yerini aldı. Ünsal ile Cankat şimdilerde ise aşk tatilinde...

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sessiz sedasız evlendi iddiası! Berk Cankat ile aşk tatilinde
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

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Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

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Habertük'te yer alan habere göre; Sinem Ünsal, kimsenin haberi olmadığı evliliğini bir röportajında açıklamıştı.

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Sinem Ünsal ile Berk Cankat'ın balaylarını nerede geçirdikleri bilinmiyor ama Bodrum tatilinde adeta aşka geldiler.

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Sinem Ünsal ile Berk Cankat, kaldıkları otelin plajında güneşin ve denizin tadını çıkarırken aşklarını da gözler önüne serdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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