Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal sevgilisinin doğum gününü kutladı! Aşk dolu kareler

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal her adımıyla olay oluyor.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla dikkat çeken Sinem Ünsal son olarak sevgilinin doğum gününü kutladığı pozlarla çok konuşuldu.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu Berk Cankat ile birlikte olan Ünsal sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile kutladı.

YORUM YAĞDI

Sevgilisiyle romantik karelerinin yer aldığı bu video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sinem Ünsal'a; 'çok yakışıyorsunuz', 'maşallah', 'çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

![SİNEM 3](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/20042525/1200xauto.jpg