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Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'na teklif yapıyor! İki anlaşma birden...

Şimdilerde fenomen dizi Uzak Şehir'de konuk olduğu 'Boran Albora' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Burç Kümbetlioğlu'na adeta teklif yağıyor. Kümbetlioğlu hem dizi, hem de sinema filmi anlaşması yaptı.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'na teklif yapıyor! İki anlaşma birden...
Öznur Yaslı İkier

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinde 'Boran Albora' karakteri ile adından söz ettiren Burç Kümbetlioğlu'na teklif üstüne teklif geliyor.

Burç Kümbetlioğlu bir pehlivana hayat verdiği tabii’nin “Harman Yeri” dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra iki proje anlaşması daha yaptı.

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O PROJELERLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kümbetlioğlu MF Yapım’ın yeni iddialı dizisi “Çift Kişilik Oda” dizisiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncu perşembe günü sete çıkacak olan, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan dizide “Nihat” rolüne hayat verecek.

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Öte yandan Burç Kümbetlioğlu ayrıca pazar günü sete çıkması planlanan O3 Medya’nın Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü “Dehşet Bey” fimiyle anlaştı.

Murat Menteş’in yazdığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği filmde Kümbetlioğlu “Batur” rolünü canlandıracak.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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