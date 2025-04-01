Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu'na teklif yapıyor! İki anlaşma birden...

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir dizisinde 'Boran Albora' karakteri ile adından söz ettiren Burç Kümbetlioğlu'na teklif üstüne teklif geliyor.

Burç Kümbetlioğlu bir pehlivana hayat verdiği tabii’nin “Harman Yeri” dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra iki proje anlaşması daha yaptı.

O PROJELERLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kümbetlioğlu MF Yapım’ın yeni iddialı dizisi “Çift Kişilik Oda” dizisiyle el sıkıştı. Başarılı oyuncu perşembe günü sete çıkacak olan, Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan dizide “Nihat” rolüne hayat verecek.

Öte yandan Burç Kümbetlioğlu ayrıca pazar günü sete çıkması planlanan O3 Medya’nın Barış Arduç ve Tuba Büyüküstün’lü “Dehşet Bey” fimiyle anlaştı.

Murat Menteş’in yazdığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği filmde Kümbetlioğlu “Batur” rolünü canlandıracak.