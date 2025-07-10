Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak aşkını ilan etti! 'Sıcak bir ilişki...'

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Şimdilerde sezon finalinde olan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizide 'Kadir' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim hayatında biri olduğunu açıkladı.

Şafak; 'Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil.' diyerek adeta aşkını haykırdı.