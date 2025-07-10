MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak aşkını ilan etti! 'Sıcak bir ilişki...'

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kadir' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Burak Şafak 'Sıcak bir ilişkiye başladım' diyerek aşkını ilan etti.

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak aşkını ilan etti! 'Sıcak bir ilişki...'
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Şimdilerde sezon finalinde olan dizinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Uzak Şehir in Kadir i Burak Şafak aşkını ilan etti! Sıcak bir ilişki... 1

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizide 'Kadir' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Burak Şafak şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzak Şehir in Kadir i Burak Şafak aşkını ilan etti! Sıcak bir ilişki... 2

Hürriyet'ten Cansu Topçu'ya samimi açıklamalarda bulunan ünlü isim hayatında biri olduğunu açıkladı.

Uzak Şehir in Kadir i Burak Şafak aşkını ilan etti! Sıcak bir ilişki... 3

Şafak; 'Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Sektörden değil.' diyerek adeta aşkını haykırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müjde Uzman CİMER'e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldıMüjde Uzman CİMER'e şikayet edilince isyan etti! Sebebi duyanlar şaştı kaldı
Orhan Gencebay kiracısıyla davalık oldu! Aldığı kira dikkat çektiOrhan Gencebay kiracısıyla davalık oldu! Aldığı kira dikkat çekti

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Oktay Saral, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’u hedef aldı!

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Aracınız satışa çıkabilir! 6 ay süresi var

Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Ege geriliyor'

Naci Görür'den korkutan açıklama: 'Ege geriliyor'

Orkun Kökçü transferinde sona gelindi!

Orkun Kökçü transferinde sona gelindi!

Minik mayosuyla verdiği pozlar olay oldu! "Fazla cesur"

Minik mayosuyla verdiği pozlar olay oldu! "Fazla cesur"

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

Önce AK Parti şimdi de MHP... 'Çok önemli haberler alacağız' diyerek tarih verdi! "Dananın kuyruğu kopacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.