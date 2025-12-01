Uzak Şehir'in Kadir'i ve Pakize'si aşk mı yaşıyor? Burak Şafak'ın sevgilisi kim?

Reyting rekortmeni Uzak Şehir dizisinde oyuncuların özel hayatı gündemden düşmüyor. Sık sık sette oyuncuların aşk yaşadıklarına dair iddialar gündeme geliyor. Şimdi de Uzak Şehir'in Kadir'i ve Pakize'sinin aşk yaşadığı iddia edildi.

Uzak Şehir’de rol alan Burak Şafak Sibel Arna'nın konuğu olarak iddialara noktayı koydu.

Burak Şafak açıklamasında “Dizide aşık olduğum Pakize karakterini oynayan Yaren ile (Güldiken) ile gerçek hayatta da beraber olduğumuz yazılıyor. Öyle bir şey yok. Yaren canım benim, çok severim ama doğru değil" dedi.

Uzak Şehir'in Kadir'i ayrıca sevgilisi olduğunu da açıkladı ve "Benim hayatımda çok taze diyebileceğimiz bir aşk var" dedi.

UZAK ŞEHİR KADİR'İN SEVGİLİSİ KİM?

Uzak Şehir’de Kadir karakterini oynayan Burak Şafak sevgilisini gözlerden uzakta tutuyor. Şafak sevgilisiyle sosyal medya üzerinden tanıştıklarını açıklamıştı.