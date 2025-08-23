Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın acı günü! Babasını kaybetti

"Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve "Uzak Şehir" gibi yapımlarda rol alan Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Ünlü isim, babasının cenazesinin yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.