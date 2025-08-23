MAGAZİN

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın acı günü! Babasını kaybetti

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’de yıldızı parlayan Atakan Özkaya'nın babası Mustafa Özkaya, hayatını kaybetti. Ünlü isim, acı haberi sosyal medyadan duyurdu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın acı günü! Babasını kaybetti
Öznur Yaslı İkier

"Kalp Atışı", "Kardeşlerim" ve "Uzak Şehir" gibi yapımlarda rol alan Atakan Özkaya, babası Mustafa Özkaya'nın hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya nın acı günü! Babasını kaybetti 1

Babasının fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Canım babamız Mustafa Özkaya, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerine duyurulur. Güle güle babam…" ifadelerini kullandı.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya nın acı günü! Babasını kaybetti 2

Atakan Özkaya, cenaze töreniyle ilgili detayları da paylaştı. Ünlü isim, babasının cenazesinin yarın öğlen namazında Maltepe Merkez Camii’nden kaldırılacağını ve Başıbüyük Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Atakan Özkaya Uzak Şehir
