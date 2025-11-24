MAGAZİN

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın sevgilisi var mı? Eski sevgilisi tanıdık çıktı

Uzak Şehri'in Kaya'sı Atakan Özkaya sık sık rol arkadaşı Dilin Döğer ile anılıyor. Aşk iddialarını her fırsatta yalanlayan Atakan Özkaya'nın eski sevgilisi de tanıdık çıktı.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın sevgilisi var mı? Eski sevgilisi tanıdık çıktı

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüyle gündemde olan Atakan Özkaya'nın aşk hayatı son dönemde merak ediliyor. Uzak Şehir Kaya'nın sevgilisi var mı, eski sevgilisi kim soruları da araştırılıyor.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı gündeme gelen Özkaya bu konuda açıklama yaptı. Uzak Şehir'in Kaya'sı aşk iddialarına "Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal" dedi.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya nın sevgilisi var mı? Eski sevgilisi tanıdık çıktı 1

AYRILIK KARARI

Atakan Özkaya'nın kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığı da ortaya çıktı. Özkaya
uzun süredir sevgili olduğu oyuncu Asena Girişken'den ayrıldı. İkili ayrılık sonrası birbirini takipten de çıkardı.
Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya nın sevgilisi var mı? Eski sevgilisi tanıdık çıktı 2

