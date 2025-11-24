Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya'nın sevgilisi var mı? Eski sevgilisi tanıdık çıktı

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Kaya rolüyle gündemde olan Atakan Özkaya'nın aşk hayatı son dönemde merak ediliyor. Uzak Şehir Kaya'nın sevgilisi var mı, eski sevgilisi kim soruları da araştırılıyor.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer ile sık sık aşk yaşadığı gündeme gelen Özkaya bu konuda açıklama yaptı. Uzak Şehir'in Kaya'sı aşk iddialarına "Yok hiç yok. Arkadaşız, çok yakın arkadaşız. Beraber yaşıyoruz orada sonuçta böyle haberlerin çıkması çok normal" dedi.

AYRILIK KARARI

Atakan Özkaya'nın kısa süre önce sevgilisinden ayrıldığı da ortaya çıktı. Özkaya

uzun süredir sevgili olduğu oyuncu Asena Girişken'den ayrıldı. İkili ayrılık sonrası birbirini takipten de çıkardı.

