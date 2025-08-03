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Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Kaya' karakteriyle adından söz ettirmeyi başaran Atakan Özkaya şimdilerde sezonun yorgunluğunu atıyor. Tatil karelerini sosyal medya hesabından peş peşe yayınlayan ünlü isim kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kaya Albora' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Atakan Özkaya dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.

Sezonun yorgunluğunu atan ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 1

YORUM YAĞDI

Atakan Özkaya’nın “Dalgalar” notuyla denizdeki hünerlerini ve fit vücudunu sergilediği kareler, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 2

“Allah nazarlardan saklasın”, “Atakan, Kaya gibi”, “Denizlerin hırçın yakışıklısı”, “Yakında reklam teklifleri yağar” yorumlarının öne çıktığı post etkileşim rekoru kırdı.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 3

Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 4

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 5

Uzak Şehir in Kaya sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu 6

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Anahtar Kelimeler:
Atakan Özkaya Uzak Şehir
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