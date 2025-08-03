Uzak Şehir'in Kaya'sı Atakan Özkaya tatilin keyfini sürüyor! Yorum yağmuruna tutuldu

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Kaya Albora' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Atakan Özkaya dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatil sezonunu açtı.
Sezonun yorgunluğunu atan ünlü isim peş peşe yayınladığı karelerle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.
Atakan Özkaya’nın “Dalgalar” notuyla denizdeki hünerlerini ve fit vücudunu sergilediği kareler, binlerce beğeni ve yorum aldı.
“Allah nazarlardan saklasın”, “Atakan, Kaya gibi”, “Denizlerin hırçın yakışıklısı”, “Yakında reklam teklifleri yağar” yorumlarının öne çıktığı post etkileşim rekoru kırdı.
Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00’te takipçileriyle buluşan AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni sezonda yine Kanal D ekranlarında olacak.
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