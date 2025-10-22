Uzak Şehir'in Mine'si ayrılık sonrası imaj değiştirdi! Bir bakan bir daha baktı

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde dikkat çeken rollerden biri de Mine idi. Geçen sezon 'metres' eleştirileri yağan, rolü yüzünden çok fazla tepki mesajı alan Kılıç yeni sezonda diziden ayrıldı.

Mardin'de çekilen ve Ayna Yapım imzası taşıyan dizide Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç diziden ayrılır ayrılmaz imaj değiştirdi.

Kaküllerine veda eden Mine Kılıç, saçlarının rengini de değiştirdi. Radikal imaj değişikliği ile beğeni toplayan Mine Kılıç'a bir bakan bir daha baktı.

UZAK ŞEHİR'İN MİNE'SİNE ÇİRKİN MESAJLAR

Sosyal medyada Alya ve Cihan fanları ise Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç'a çirkin mesajlar atmıştı. Mine Kılıç ise "Ülkemin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan gerçekten birazcık sizin adınıza ben utanıyorum ama artık 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf tuhaf fotoğraflar, mesajlar atamazsınız!" diyerek isyan etmişti.