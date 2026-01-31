Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş ödül törenine damga vurdu! Cesur tarzı olay oldu

Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Nare' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Sahra Şaş dün akşam gerçekleştirilen Kristal Marmara Ödül Töreni'nde ortaya çıktı.

'Yılın Çıkış Yapan Oyuncusu' seçilen Sahra Şaş cesur tarzıyla bakana bir daha baktırmayı başardı.

Ünlü oyuncu süper mini eteği, saten gömleği ve açık saçlarıyla takipçilerinden tam not aldı.

Sahra Şaş'ın görüntüsü beğeni toplarken ünlü isme; 'çok güzelsin', 'harika görünüyor', 'başka bir aurası var' gibi yorumlar yapıldı.