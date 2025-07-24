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Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’de Nare karakterine hayat veren Sahra Şaş, takipçilerin gözdesi haline geldi. Dizinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Sahra Şaş son paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Sahra Şaş'ın tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir'in Nare'si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Nare' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Sahra Şaş dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte soluğu tatilde aldı.

Deniz, kum ve güneşin keyfini sürerek sezonun yorgunluğunu atan ünlü isim bikinili pozlarını peş peşe paylaştı.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 1

YORUM YAĞDI

Sahra Şaş'ın peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'harika görünüyorsun', 'olaysın' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 3

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide rol aldı.

Uzak Şehir in Nare si Sahra Şaş sezonun yorgunluğunu atıyor! Bikinili pozlarına beğeni yağdı 4

2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde roller almıştır.

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle olmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir Sahra Şaş
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