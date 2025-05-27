MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrıldı! Yunus Eski'den veda mesajı

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de bir ayrılık daha yaşandı. Uzak Şehir'in Özkan'ı son bölümde öldü. Özkan karakterine hayat veren Yunus Eski'den veda mesajı geldi.

Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrıldı! Yunus Eski'den veda mesajı
Kubra Akalın

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in istenmeyen damadı Özkan'ın hikayesi sezon finali öncesi bitti. Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski diziden ayrıldı.

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Nursel Köse’nin ayrılığının ardından yaşanan bu ayrılık da seyirciyi üzdü.

Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski, duygulandıran veda paylaşımı da geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'e dahil oldu! Yaşı duyanları şaşırttı Uzak Şehir'e dahil oldu! Yaşı duyanları şaşırttı

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Eski, 'De Mardin. Evet geldik ayrılık vaktine. Uzak Şehir. Mesafeleri yakın eden bu şehir bana çok şey kattı. İçinde olmaktan çok keyif aldığım, tanışmaktan çok mutlu olduğum bütün güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Ekran görüntüsü 2025-05-27 141049

Eski devamında ise şunları söyledi:

"Başta yapımcılarımız, yönetmenlerimiz ve oyuncu arkadaşlarım ve bütün ekip, ayrıldığım için üzgün, birlikte çalıştığım için sevinçliyim. İyi ki varsınız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönüp baktığımda tebessümle hatırlayacağım seni Uzak Şehir. Hoşçakal' yazdı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir'e dahil oldu! Yaşı duyanları şaşırttıUzak Şehir'e dahil oldu! Yaşı duyanları şaşırttı
Arda Güler ve sevgilisi Duygu Nayman tatilde! O anlar gündem olduArda Güler ve sevgilisi Duygu Nayman tatilde! O anlar gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Oyun kabusa döndü! Küçük çocuğu top gibi fırlattılar...

Oyun kabusa döndü! Küçük çocuğu top gibi fırlattılar...

Cenazede tatsız anlar! İlhan Şeşen'in tabutu dakikalarca asansörde mahsur kaldı

Cenazede tatsız anlar! İlhan Şeşen'in tabutu dakikalarca asansörde mahsur kaldı

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.