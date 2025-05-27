Uzak Şehir'in Özkan'ı diziden ayrıldı! Yunus Eski'den veda mesajı

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in istenmeyen damadı Özkan'ın hikayesi sezon finali öncesi bitti. Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski diziden ayrıldı.

Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Nursel Köse’nin ayrılığının ardından yaşanan bu ayrılık da seyirciyi üzdü.

Uzak Şehir'in Özkan'ı Yunus Eski, duygulandıran veda paylaşımı da geldi.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Eski, 'De Mardin. Evet geldik ayrılık vaktine. Uzak Şehir. Mesafeleri yakın eden bu şehir bana çok şey kattı. İçinde olmaktan çok keyif aldığım, tanışmaktan çok mutlu olduğum bütün güzel insanlara teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Eski devamında ise şunları söyledi:

"Başta yapımcılarımız, yönetmenlerimiz ve oyuncu arkadaşlarım ve bütün ekip, ayrıldığım için üzgün, birlikte çalıştığım için sevinçliyim. İyi ki varsınız. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin geri dönüp baktığımda tebessümle hatırlayacağım seni Uzak Şehir. Hoşçakal' yazdı.