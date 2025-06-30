Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken ve Burak Deniz aşk yaşıyor! Tatilde yakalandılar

"Uzak Şehir" dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle dikkat çeken Yaren Güldiken, doğal güzelliğiyle ve özel hayatıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sezonun stresini geride bırakmak için tatile çıkan başarılı oyuncu Burak Deniz ile yeni aşka yelken açtı.

Burak Deniz'in, Bestemsu Özdemir'den ayrıldıktan gönlünü oyuncu Yaren Güldiken’e kaptırdığı öğrenildi.

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; Burak Deniz ile Yaren Güldiken, ilk kez görüntülendi.

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Burak Deniz ile Yaren Güldiken, Datça’da Mesudiye köyünde gözlerden uzak bir tinyhouse’ta tatil yapıyor.

Burak Deniz ile Yaren Güldiken'e tatilde arkadaşları eşlik ediyor.

Sosyal medyada ikilinin karelerini görenler "Çok özel hayat ihlali", "Ya yatak odasına girseydiniz bir de", "Bu çekimler biraz fazla olmamış mı?" eleştirileri de dikkat çekti.

YAREN GÜLDİKEN GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Uzak Şehir'in başrolünde olmasa da en çok beğenilen ve konuşulan isimlerinden olmayı başaran Yaren Güldiken pozlarıyla hayranlarını mest ediyor. “Uzak Şehir benim ilk televizyon işim" diyen güzel oyuncu "Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" ifadelerini kullanmıştı.