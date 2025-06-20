Yaren Güldiken'den sere serpe poz! Hayranlarını mest etti

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken sosyal medyada merak edilen isimler arasında.

Projenin kariyerinde ve özel hayatında büyük bir dönüm noktası yarattığını söyleyen Güldiken “Pakize benim asla yapmayacağım şekilde pasif agresif, hınç ve öfkeyle iletişim kuruyor Kadir'le. Ama onu çok iyi anlıyorum” demişti.

“Uzak Şehir benim ilk televizyon işim" diyen güzel oyuncu "Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Uzak Şehir sezon arasına girince hemen tatile giden güzel isim pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İddialı tarzıyla adından söz ettiren genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak koltukta sere serpe poz veren Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken hayranlarını mest etti.

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'i görenler "Çok güzelsin" yorumları yağdırdı