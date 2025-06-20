MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yaren Güldiken'den sere serpe poz! Hayranlarını mest etti

Uzak Şehir'in başrolünde olmasa da en çok beğenilen ve konuşulan isimlerinden olmayı başaran Yaren Güldiken pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Yaren Güldiken'den sere serpe poz! Hayranlarını mest etti
Kubra Akalın

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken sosyal medyada merak edilen isimler arasında.

Projenin kariyerinde ve özel hayatında büyük bir dönüm noktası yarattığını söyleyen Güldiken “Pakize benim asla yapmayacağım şekilde pasif agresif, hınç ve öfkeyle iletişim kuruyor Kadir'le. Ama onu çok iyi anlıyorum” demişti.

“Uzak Şehir benim ilk televizyon işim" diyen güzel oyuncu "Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 093027

Uzak Şehir sezon arasına girince hemen tatile giden güzel isim pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 093107

İddialı tarzıyla adından söz ettiren genç oyuncu sosyal medyayı aktif kullanıyor.

Son olarak koltukta sere serpe poz veren Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken hayranlarını mest etti.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 093034

Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'i görenler "Çok güzelsin" yorumları yağdırdı

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalbi durdu! Doktorların müdahale sonrası hayata döndü ama...Kalbi durdu! Doktorların müdahale sonrası hayata döndü ama...
Kabus gibi günler geçirdi! 1 ayda 9 kilo verdi...Kabus gibi günler geçirdi! 1 ayda 9 kilo verdi...

Anahtar Kelimeler:
Yaren Güldiken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Altın için bu olursa '2 bin 500'e düşer'

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

Citroen C3 ve DS3'ler trafikten çekilecek... Türkiye'dekiler ne olacak?

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

İmamoğlu'ndan etkin pişmanlık resti: 'Gerekirse o iftiranameleri imzalayın!

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

F.Bahçe'den Osimhen bombası! Yapılan teklif ortaya çıktı, herkes şaşkına döndü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.