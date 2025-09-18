Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı! "Filistin'e özgürlük"

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisindeki oyuncular dizi 2. sezona başlayınca yeniden gündem oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden Sadakat da adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir’de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun gerçek hayatta görünümüyle gündeme geliyor. Dizideki görünümüyle alakası olmayan Cilasun adrenalin tutkunu çıktı.

Set arasında soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" dedi.

Tandem atlayışı yapan oyuncu “Bir daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim…” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca atlayış sonrası Filistin kefiyesi açarak "Filistin'e özgürlük" dedi.