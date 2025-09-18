MAGAZİN

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun uçaktan atlayıp Filistin kefiyesi açtı! "Filistin'e özgürlük"

‘Uzak Şehir’ dizisinde Sadakat karakterini canlandıran Gonca Cilasun gerçek hayatta bambaşka bir görünüme sahip. Adrenalin tutkunu olan Gonca Cilasun set arasında soluğu atlayış yapmak için Efes'te aldı. Ünlü oyuncu Filistin mesajıyla da beğeni topladı.

Kubra Akalın

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı ‘Uzak Şehir’ dizisindeki oyuncular dizi 2. sezona başlayınca yeniden gündem oldu. Dizinin en önemli karakterlerinden Sadakat da adından söz ettiriyor.

Uzak Şehir’de Sadakat karakterine hayat veren Gonca Cilasun gerçek hayatta görünümüyle gündeme geliyor. Dizideki görünümüyle alakası olmayan Cilasun adrenalin tutkunu çıktı.

Set arasında soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu uçuş okulundan paylaşım yaptı.

"FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK"

“Kısacık bir aram olduğu için Efes’e kaçtım, geldim" diyen Uzak Şehir'in Sadakat'i "Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani Şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz" dedi.

Tandem atlayışı yapan oyuncu “Bir daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim…” ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca atlayış sonrası Filistin kefiyesi açarak "Filistin'e özgürlük" dedi.

Uzak Şehir
