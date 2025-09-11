Uzak Şehir'in Ümmü'sü kim oldu? Setten gelen kare seyirciyi şaşırttı: "Hiç olmamış"

Uzak Şehir yeni sezon için sete çıktı. 15 Eylül'de ekrana dönecek olan Uzak Şehir'de bazı ayrılıklar yaşandı. Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç yeni sezonda 2-3 bölüm olduktan sonra ayrılıyor.

Bir ayrılık haberi de Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde'den geldi. Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracaktı.

Fotocan'dan Ümmü karakteriyle Uzak Şehir setinden ilk fotoğraf geldi. Banu Fotocan, Ümmü karakterinin ilk sezonki haline bayağı benzemiş görünüyordu.

Seyirci paylaşılan kareyi görünce şaştı kaldı. Uzak Şehir'in bazı seyircileri bu kareye "İnanamıyorum bu benzerliğe", "Anlamadım bile" yorumlarında bulunurken bazı seyirciler ise bu değişimden hoşnut kalmadı.

Görenler "Ümmü nerede bu kim?", "Hiç benzememiş bence Ümmü'ye", "Ümmü'nün değişimi hiç olmadı" yorumlarında bulundu.