MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir yeni bölüm fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Sahra Şaş, Alper Çankaya gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin son sahnesinde Boran'ın uyanması herkesi şoke etti.

Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in 35. yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı 1

Fenomen dizide yine ortalık karışacak gibi görünüyor. Bir yandan Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri ile Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin öpüşmesi izleyicileri tatmin ederken diğer yandan Boran'ın gözlerini açması herkesi şaşırttı.

Uzak Şehir in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı 2

Dizinin yeni bölüm fragmanındaki son sahne adeta izleyenleri hüsrana uğrattı.

Uzak Şehir in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı 3

Uzak Şehir'e sosyal medyada; 'gittikçe izlenilmez hale getiriliyor', 'senariste teşekkürler', 'bir güldük bir üzüldük', 'biz ölsün dedik uyansın demedik' şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hikâye değişiyor! İki yeni isim birden geliyorHikâye değişiyor! İki yeni isim birden geliyor
Fenomen diziden ayrıldı! Davette ortaya çıktıFenomen diziden ayrıldı! Davette ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.