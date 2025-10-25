Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı ortalığı ayağa kaldırdı! Boran gözünü açtı kimse inanamadı

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in 35. yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu.

Fenomen dizide yine ortalık karışacak gibi görünüyor. Bir yandan Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri ile Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakterinin öpüşmesi izleyicileri tatmin ederken diğer yandan Boran'ın gözlerini açması herkesi şaşırttı.

Dizinin yeni bölüm fragmanındaki son sahne adeta izleyenleri hüsrana uğrattı.

Uzak Şehir'e sosyal medyada; 'gittikçe izlenilmez hale getiriliyor', 'senariste teşekkürler', 'bir güldük bir üzüldük', 'biz ölsün dedik uyansın demedik' şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.