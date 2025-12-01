MAGAZİN

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer'e ölüm tehdidi! Savcılığa koştu

Uzak Şehir'in sevilen oyuncularından Dilin Döğer kendisin gelen ölüm tehdidi ile korkuya kapıldı. Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer hemen suç duyurusunda bulundu.

Uzak Şehir oyuncularından Dilin Döğer talihsiz bir olay yaşadı. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Döğer sosyal medyadan aldığı mesaj sonrası korkuya kapıldı.

Dilin Döğer sosyal medya hesabı üzerinden kendisine hakaret içerikli paylaşım yapan kullanıcıyı takibe aldı. Takipçinin kendisini İngilizce yazıyla ölümle tehdit etmesi üzerine oyuncu soluğu adliyede aldı. Oyuncu gerçek adını ve fotoğrafını gizleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Döğer şikayet dilekçesinde, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu söyledi.

Paylaşımla birlikte büyük korkuya kapıldığını dile getiren oyuncu kendini gizleyen kişinin yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı oyuncunun şikayeti sonrasında konuyla ilgili soruşturma başlattı.

