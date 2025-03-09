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Uzak Şehir’in Zerrin'i Dilin Döğer pozlarıyla beğeni topladı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.03.2025 14:11
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Dilin Döğer, Uzak Şehir’deki Zerrin karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Uzak Şehir’in Zerrin'i Dilin Döğer pozlarıyla beğeni topladı!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, kendine özgü hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin sevilen karakterlerinden biri de Zerrin. Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döğer son dönemde merak edilen isimler arasında.

Seyircilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Dilin Döğer, sosyal medyayı aktif şekilde kullanarak hayranlarıyla sık sık etkileşimde bulunuyor.

Son paylaşımlarında siyahlar içindeki zarafetiyle dikkat çeken Döğer, paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuldu.

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Siyah kıyafetiyle oldukça şık ve sofistike görünen oyuncu, hem dizideki performansıyla hem de dış görünüşüyle büyük beğeni topladı.

Uzak Şehir’in çekimlerinin Mardin Midyat’ta devam ederken oyuncu Dilin Döğer set aralarında çevreyi gezip bol bol fotoğraf çekerek bu anları sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uzak Şehir
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