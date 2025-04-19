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Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer siyahlar içinde! Bakan bir daha baktı

Ayaklı Gazete Ödül törenine ekranların fenomen dizisi Uzak Şehir oyuncularından Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Sahra Şaş ve Alper Çankaya katıldı. Geceye dizinin Zerrin'i Dilin Döğer zarafetiyle damga vurdu. Törene siyahlar içerisinde katılan Döğer bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer siyahlar içinde! Bakan bir daha baktı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in oyuncuları Ayaklı Gazete Ödül törenine katıldı. Törene gelenler arasında Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Sahra Şaş ve Alper Çankaya vardı.

Geceye siyahlar içerisinde gelen Dilin Döğer bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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Ödül töreni için siyah straplez, mini bir elbise giymeyi tercih eden Dilin Döğer saçlarını ise açık bıraktı.

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YORUM YAĞDI

Dilin Döğer'in sosyal medyadaki görüntülerine; 'harika görünüyor', 'çok ama çok güzel', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

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DİLİN DÖĞER KİMDİR?

Dilin Döğer, 22 Şubat 1995 tarihinde Diyarbakır’da doğmuştur. İlköğretim eğitim dönemini Mersin’de tamamladıktan sonra ailesi ile birlikte Ankara’ya yerleşti. Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü’nden mezun oldu.

DİLİN

Üniversite döneminde oyunculuk yapmaya karar veren yetenekli oyuncu ayrıca dans, müzik, resim, bale, opera ve şan eğitimleri aldı.

Televizyona 2021 yılında, ‘Ex Aşkım’ dizisinde canlandırdığı ‘Afife’ karakteriyle başladı.

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Dilin Döğer Uzak Şehir
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