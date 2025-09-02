Uzak Şehir ne zaman başlayacak? Sinem Ünsal'dan beğeni toplayan paylaşım

Televizyon dünyasında büyük ilgi gören Uzak Şehir dizisi, ikinci sezonu ile yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sezon finalinde duygu yüklü bir sahneyle veda eden dizi, hayranlarını yeni bölümde neler olacağına dair heyecanlandırdı. İzleyiciler, “Uzak Şehir ne zaman başlayacak?” ve “Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorularının yanıtını araştırırken, yapım ekibi yeni sezona dair sürprizlerle gündemde.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, birinci sezon finalini bomba bir sahneyle tamamladı. İzleyiciler, Alya ve Cihan’ın havaalanındaki dramatik veda sahnesinin ardından dizinin ikinci sezonunu heyecanla beklemeye başladı.

Sosyal medyada kısa sürede trend olan dizinin yeni bölüm fragmanı ise şimdiden dikkat çekiyor.

UZAK ŞEHİR 2. SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzak Şehir’in 2. sezonu 15 Eylül 2025 Pazartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Bu bölümde Alya ve Cihan’ın ilişkisi yeni bir boyut kazanacak mı, izleyiciler merakla izleyecek.

İkinci sezona dair hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, dizinin oyuncularından Sinem Ünsal sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla heyecanı artırdı.

Dizinin çocuk oyuncusu Kuzey Gözer ile sette çektirdiği bir kareyi yayınlayan Sinem Ünsal, "Kolyedeki fotosu hala duruyor mu diye kontrol ediyor bir de" notunu yazdı.