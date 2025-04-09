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Uzak Şehir reytingleri uçtu! Boykot paylaşımı sonrası o ismin diziden ayrılacağı söyleniyordu...

Uzak Şehir her bölümüyle reytinglere damga vuruyor. Alya ve Cihan arasında yaşananlar merakla takip ediliyor. Uzak Şehir son bölüm de reytingleri uçurdu. Ancak dizide ayrılık olacağı iddia edildi. Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in boykot paylaşımı sonrası işten çıkarılacağı söylenirken yeni bir iddia gündeme geldi.

Uzak Şehir reytingleri uçtu! Boykot paylaşımı sonrası o ismin diziden ayrılacağı söyleniyordu...
Kubra Akalın

Uzak Şehir 20. bölüm yine reytinglere damga vurdu. Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı, Alya ve Cihan'ın hikayesinin anlatıldığı “Uzak Şehir” dizisi tüm seyirciler grubunda 17,37 reyting 42,52 izlenme payı, AB kategorisinde 12,38 reyting 33,23 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 17,12 reyting ve yüzde 40,49 izlenme payı alarak tüm kategorilerde yine birinci oldu.

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DİKKAT ÇEKEN BAŞARI

Kantar Medya/TNS ölçümlerinde “Uzak Şehir” son yıllarda görülmeyen bir başarıya da imza atıyor. 45 ve üstü seyircide 24.77 reyting ve 44.98 izlenme payına ulaşan dizi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde19.76 reyting ve 50.75 izlenme payına ulaşıyor.

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UZAK ŞEHİR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

14 Nisan pazartesi akşamı 21. bölümü yayınlanacak olan dizinin mayıs sonu ya da haziran başı sezon finali yapması planlanıyor.

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AYRILIK İDDİASI

Öte yandan Uzak Şehir'de Zerrin karakterini canlandıran Dilin Döğer'in boykot paylaşımı yüzünden Uzak Şehir'den çıkarılacağı iddia edilmişti. Dizinin Mine'si Mine Kılıç'ın ise hikayesi bittiği için diziden ayrılacağı söylenmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş iddiaları yalanlayarak; dizide yeni bir değişiklik olmazsa sezon sonuna kadar sosyal medyada projeye veda edecekleri öne sürülen Dilin Döğer (Zerrin) ve Mine Kılıç (Mine) karakterleri de dahil ana kadroda bir ayrılık yaşanmayacak.

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“Uzak Şehir”in ana kadrosuna yeni bir oyuncunun ise gelmesi şimdilik düşünülmüyor.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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