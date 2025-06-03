Uzak Şehir sezon finaliyle sosyal medyayı salladı! Öpüşme sahnesine yorum yağdı! 'Beklenen oldu'

Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir her bölümüyle olduğu gibi sezon finali bölümüyle de sosyal medyayı salladı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı dizinin son sahnesi adeta nefes kesti. Sinem Ünsal'ın hayat verdiği Alya karakteri oğlu Deniz'i alarak konağı terk etti ve havaalanına gitti.

Son ana kadar gözleri Cihan'ı arayan Alya, sonunda beklediği sesi duydu. Alya'ya yetişen Cihan, onu ikna etmek için her yolu denedi. Alya'nın kararsızlığı itirafı da beraberinde getirdi:

Ozan Akbaba'nın canlandırdığı Cihan karakteri Alya'ya aşkını ilan etti. Cihan Alya'ya; 'Ben sana gül bahçesi vadetmiyorum. Her şey belki daha kötü olacak ama senin buradan gitmeni istemiyorum Alya çünkü ben seni seviyorum.' dedi.

Sahnenin sonunda da Cihan Alya'yı belinden tutup dudaklarından öptü. O sahne kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Dizinin hayranları; 'sonunda beklenen oldu', 'işte aylardır bunu bekliyorduk', 'Senarist rahat uyu harika iş çıkardın', 'Senarist nasıl bir final yaptın böyle aklımız gitti', 'Anlık tüm Türkiye'nin ağzı kulaklarına vardı' gibi yorumlar yaptılar.