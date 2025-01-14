Uzak Şehir son bölüm reytingleri alt üst etti! Seyircilerden yorum yağdı

Uzak Şehir son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Kızıl Goncalar'ın ekrana gelmemesiyle avantaj yakalayan Uzak Şehir 9. bölüm izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyerek zirvedeki yerini korudu.

TOTAL izleyici grubunda 14.34 reyting 35.70 izlenme payı, AB Kategoride 10.08 reyting 27.59 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 13.49 reyting ve yüzde 32.55 izlenme payı alan Uzak Şehir, tüm kategorilerde birinci olarak zirveye yerleşti.

Uzak Şehir, dün akşamki bölümüyle X platformunda da yine çok konuşuldu. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran dizi trend listelerinde uzun süre kalmayı başardı.

Reyting sonuçları sonrasında Kanal D "Yeni gelmedik geri geldik" paylaşımı yaptı. Seyirciler ise "Alya sahneleri arttı reyting fırladı", "Zor dayandık ama iyi oldu"," Son bölüm gibi devam bozmayın" yorumlarında bulundu.