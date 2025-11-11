Uzak Şehir zirveyi bırakmıyor! 10 Kasım Salı akşamı reyting sıralaması

Televizyon dünyası, her gün izleyicilere çeşitli programlar sunuyor. Dün akşam yayınlanan yapımlar, izleyici reytingleriyle kendini gösterdi. İşte dünkü reyting sıralamasında öne çıkan programlar.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Uzak Şehir", yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Dizi başladığı saatte büyük bir ilgi topladı. Ardından dizinin özet bölümü yayına girdi. Bu saat diliminde Kanal D, reytingleri artırmayı başardı.

TRT 1'in "Cennet'in Çocukları" isimli yapımı, geniş bir izleyici kitlesine hitap etti. Yüksek reyting rakamlarıyla dikkat çekti. Özellikle aile izleyicisi için önemli bir tercih oldu. Bu dizi, izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

ATV’nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı, sabah saatlerinde ekranlarda yer aldı. Bu program, sunduğu haberler ve tartışma konuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Gün boyunca izleyicilere hitap eden bir format sunmaya devam ediyor.

Gün içerisinde izleyicilerin takip ettiği "Esra Erol’da" tartışma programı, yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çekti. Kadın izleyicileri hedef alan program, dikkate değer bir başarı elde etti.

Haber bültenleri arasında NOW ekranlarındaki "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" ön plandaydı. ATV’nin "Ana Haber" programı da izleyicilerin ilgisini çekti. Show TV'nin haber programı ise tercih edilenler arasında yer aldı.

Yarışma programları da reyting yarışına katıldı. TV8 ekranlarında yayınlanan "MasterChef Türkiye", akşam saatlerinde yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Yarışmanın rekabet dolu atmosferi, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Bu programların reyting sonuçları, televizyon izleyicilerinin tercihlerini gösterdi. Her bir yapım, kendi izleyici kitlesine hitap ediyor. Türk televizyonculuğunun çeşitliliğini ortaya koyuyor. Reyting sonuçları, izleyicilerin ilgisini çeken içerikleri şekillendirmeye devam edecek.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 21:00:00 24:16:01 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:46 20:59:54 3 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:58:04 23:50:03 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:49 12:59:55 5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:08 18:46:22 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:06 20:00:05 7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:14 19:59:57 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:52:10 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:51:46 24:34:10 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:23 19:59:43

Kaynak: TİAK