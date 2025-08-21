MAGAZİN

Üzerine ağaç devrilmişti! İbrahim Yıldız'ın annesi gözyaşlarını tutamadı: Oğlumu ayağından tanıdım

Kartal’da şiddetli rüzgar devirdiği ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Acılı annesi, oğlunun yoğun bakımda can mücadelesi verdiğini belirterek "Oğlumu ayağından tanıdım" dedi.

Kubra Akalın

Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Olay 15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak’ta meydana geldi. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi.

ACILI ANNE DUA İSTEDİ

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi projelerle adını duyuran genç oyuncu İbrahim Yıldız'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Oyuncu İbrahim Yıldız'ın annesi Beyaz TV'ye konuştu. Acılı anne "Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor" diyerek hem isyan etti hem de kendisini dinleyenlerden dua istedi:

"Bir anneye doktorun, senin oğlun 1 saat yaşayacak, 2 saat yaşayacak demesi nedir bilir misiniz? Ben oğlumu tanıyamadım oğlumu ayağından tanıdım. Daha 27 yaşında bu çocuk ya, hiçbir şey yaşamadan canıyla uğraşıyor" dedi.

