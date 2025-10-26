MAGAZİN

Uzun süre yoğum bakımda kalmıştı! Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi

Beynin damarında pıhtı atan ve uzun bir tedavi süreci geçiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi.

Uzun süre yoğum bakımda kalmıştı! Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi
Melih Kadir Yılmaz

Usta oyuncu Kadir İnanır 24 Mart 2024'te beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre tedavi gören ve yoğun bakımda kalan İnanır hastaneden taburcu edilmişti.

Uzun süre yoğum bakımda kalmıştı! Usta oyuncu Kadir İnanır ın son hali görüntülendi 1

TEDAVİSİ EVİNDE DEVAM ETTİ

Yoğun bakım sürecinin ardından evine geçen Kadir İnanır'ın fizin tedavi süreci ise devam ediyor. Herkes usta oyuncunun son durumunu merak ediliyordu.

Uzun süre yoğum bakımda kalmıştı! Usta oyuncu Kadir İnanır ın son hali görüntülendi 2

İNANIR'IN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın son hali görüntülendi. İnanır beraberindekilerle bir restoranda yemek yedi.

