Uzun süre yoğum bakımda kalmıştı! Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali görüntülendi

Usta oyuncu Kadir İnanır 24 Mart 2024'te beyin damarında pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre tedavi gören ve yoğun bakımda kalan İnanır hastaneden taburcu edilmişti.

TEDAVİSİ EVİNDE DEVAM ETTİ

Yoğun bakım sürecinin ardından evine geçen Kadir İnanır'ın fizin tedavi süreci ise devam ediyor. Herkes usta oyuncunun son durumunu merak ediliyordu.

İNANIR'IN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’ın son hali görüntülendi. İnanır beraberindekilerle bir restoranda yemek yedi.