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Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 16:38
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"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" ve "Sarı Laleler" gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan İlhan Şeşen uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Usta sanatçıdan kötü haber geldi.

Uzun süredir kanser tedavisi görüyordu! İlhan Şeşen'den kötü haber

Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan usta sanatçı İlhan Şeşen uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz Aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi.

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'CİDDİYETİNİ KORUYOR'

Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: "İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.''

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''GERÇEK BİR SANATÇI''

Sunucu Ece Erken de ''Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum, çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen'' dedi.

Mynet'in Sesi
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İlhan Şeşen
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