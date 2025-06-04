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Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Sanem Çelik'in yeni adresi belli oldu

Son olarak ekranların reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan ünlü oyuncu Sanem Çelik setlere geri dönüyor. Şimdiye kadar çok sayıda projeden teklif alan ancak kabul etmeyen Çelik, Tabii’de yayınlanacak olan “Leyla Hali” dizisiyle anlaştı.

Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Sanem Çelik'in yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol olan ünlü oyuncu Sanem Çelik, 4 yıl ara verdiği setlere geri dönüyor. Şimdiye kadar çok sayıda projeden teklif alan ancak kabul etmeyen Çelik “Leyla Hali” dizisiyle anlaşmaya vardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, Öner Arslanel’in yapımcılığını üstlendiği, Yelda Gürkan’ın cast direktörlüğünü yaptığı Fabrika imzalı “Leyla Hali”nde Kumru rolüne hayat verecek.

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Sanem Çelik, Melis Sezen’in hayat vereceği dizinin yetimhanede büyüyen Leyla’sının manevi halası olarak izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Yetimhaneye sebze-meyve götürürken, diğer çocuklar ondan kaçarken, Leyla onunla konuşmaya cesaret eden tek çocuktur.

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Sanem Çelik
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