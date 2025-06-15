Uzun zamandır ekranlardan uzaktı! Sanem Çelik setlere geri döndü! Son hali gündemde

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol olan ünlü oyuncu Sanem Çelik, 4 yıl ara verdiği setlere geri döndü.

Şimdiye kadar çok sayıda projeden teklif alan ancak kabul etmeyen Çelik “Leyla Hali” dizisiyle anlaşma sağladı.

Sanem Çelik; Öner Arslanel’in yapımcılığını üstlendiği, Yelda Gürkan’ın cast direktörlüğünü yaptığı Fabrika imzalı “Leyla Hali”nde Kumru rolüne hayat verecek.

Melis Sezen ile başrolü paylaşacak olan Sanem Çelik yeni projesi için sete çıktı. Ünlü ismin set kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Sanem Çelik'in değişen imajı dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada; 'Yıllar iyi geliyor', 'Çok tatlı gözüküyor', 'hâlâ çok güzel', 'Gri saç bu kadar mı güzel yakışır bir kadına' gibi yorumlar yapıldı.