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Uzun zamandır ortalarda yoktu! Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle şaşırttı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.02.2025 12:54
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Yayınlandığı dönemin reyting rekortmeni dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği şoför Leyla karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ayça İnci bir süredir ortalarda görünmüyor. Son olarak 'Üç Kız Kardeş' dizisinde boy gösteren ünlü isim şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü oyuncuyu görenler tanıkta güçlük çekti.

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci son haliyle şaşırttı

Yayınlandığı dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Akasya Durağı’nda canlandırdığı şoför Leyla karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Ayça İnci bir süredir ortalarda görünmüyordu.

leyla

Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde boy gösteren Ayça İnci şimdi de son haliyle gündem oldu. Makyajsız ve doğal haliyle görüntülenen İnci'yi böyle görenler tanımakta güçlük çekti.

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YORUM YAĞDI

Ayça İnci'nin son haline; 'doğal güzel', 'tanıyamadım', 'değişmiş' , 'böyle başkası gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

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Yeni projeler için görüşmeler yaptığını söyleyen İnci, "Yeni projeleri değerlendiriyorum. Yeni yol haritaları çiziyorum. Kariyer planlaması olarak plan yapacağız. Ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bir menajer değişikliği oldu" ifadelerini kullandı.

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AYÇA İNCİ KİMDİR?

Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı.

Ayça İnci, resim konusunda üniversite eğitimi almak istemesine karşın, düşünce değişikliğiyle oyunculukta karar kılarak, 1997'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda kurs gördü.

MSM'de dört yıl sinema, müzikal ve tiyatro eğitimi aldı. Ahmet Kaya'nın "Beni Vur" isimli şarkısının Sinan Çetin tarafından çekilen klibinde yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Ayça İnci akasya durağı
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