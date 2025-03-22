Uzun zamandır ortalarda yoktu! Kurtlar Vadisi müziğinin bestecisi Gökhan Kırdar Osman Sınav’ın cenazesinde ortaya çıktı

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi', 'Hayat Bağları', 'Melek Apartmanı', 'Sen Anlat Karadeniz' gibi yapımlara imzasını atan usta isim Osman Sınav bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü yönetmen için ünlü isimlerin akın ettiği Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törene uzun zamandır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kurtlar Vadisi müziğinin bestecisi Gökhan Kırdar'da katıldı.

Gökhan Kırdar geçtiğimiz aylarda iç kanama geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü isim “Sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…” diyerek zor günler geçirdiğini söylemişti.

Gökhan Kırdar geçirdiği zor günlere rağmen Osman Sınav’ın cenazesine katılarak vefa örneği gösterdi. Kırdar'ın maske takması da dikkatlerden kaçmadı.