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Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı

Son olarak “Şakir Paşa Ailesi” dizisinde seyirci karşısına çıkan Vahide Perçin’in yeni projesi heyecanla bekleniyordu. Ünlü oyuncu, Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’la el sıkıştı.

Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

Vahide Perçin, Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’la el sıkıştı. Yeni sezon için hazırlanan dizinin kod adının “Centilmen” olduğu öğrenildi.

Vahide Perçin in yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni dizide, herkesten gizlediği torununu büyük savaşlarının gölgesinde tam bir centilmene dönüştüren güçlü bir kadının hikâyesini konu ediniyor.

Yönetmeni ve kanalı henüz belli olmayan dizinin senaryosu ise Mustafa Becit'e ait.

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Anahtar Kelimeler:
Vahide Perçin
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