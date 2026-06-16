Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı

Bir Zamanlar Çukurova, Aldatmak ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Vahide Perçin'in yeni projesi belli oldu.

Vahide Perçin, Asena Bülbüloğlu’nun patronu olduğu MF Yapım’la el sıkıştı. Yeni sezon için hazırlanan dizinin kod adının “Centilmen” olduğu öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni dizide, herkesten gizlediği torununu büyük savaşlarının gölgesinde tam bir centilmene dönüştüren güçlü bir kadının hikâyesini konu ediniyor.

Yönetmeni ve kanalı henüz belli olmayan dizinin senaryosu ise Mustafa Becit'e ait.