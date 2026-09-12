MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz'ün eski görüntüleri ortaya çıktı

Van'da Mehmet Fatih Tançalan ile yaptığı gösterişli düğünün ardından hakkında gözaltı kararı verilen firari fenomen Çağla Öz'ün, geçmişte konuk olduğu programdaki görüntüleri yeniden gündem oldu.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz'ün eski görüntüleri ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz ün eski görüntüleri ortaya çıktı 1

Tançalan'ın eşi sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Ancak Çağla Öz'ün hala arandığı öğrenildi.

Düğün görüntüleri ve soruşturma haberlerinin ardından, şimdi de Çağla Öz’ün yıllar önceki bir videosu yeniden dolaşıma girdi. Murat Övüç’ün de yer aldığı görüntülerde konu alışverişten, çantalardan ve yaşam standartlarından açılıyor.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz ün eski görüntüleri ortaya çıktı 2

'BU HAYATA HARCAMAYA GELMİŞİM'
Öz’ün “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” sözleriyle başlayan bölümde, Murat Övüç de çantalarından bahsederek “Bütün çantalarımı onlar hediye gönderiyor bana” diyor. Ancak konuşmanın asıl dikkat çeken kısmı, sunucunun Öz’e yönelttiği para sorusuyla geliyor.

Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz ün eski görüntüleri ortaya çıktı 3

Sunucunun “Senin için önemli mi para?” sorusuna Çağla Öz, ilk olarak “Önemli değil gerçekten” yanıtını veriyor. Sunucu ise bu cevaba pek ikna olmuş görünmüyor ve “Söylerken burnun uzadı resmen” diyerek karşılık veriyor. Bu yorumun ardından Öz, yanıtını değiştirerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Önemli tabii, aynı standartta olmamız gerekiyor. Daha altı olmamalı.”

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert çıktı! ''Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun?''Murat Övüç, Cüneyt Özdemir'e sert çıktı! ''Kimsin oğlum! Beni yargılıyorsun?''
Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergilediFındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Anahtar Kelimeler:
Vanlı Kara Haydar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmişti! Acar Ünlü kararını açıkladı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Mansur Yavaş ile ilgili dikkat çeken anket! Oran geçen aya göre 2 katına çıktı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Vincenzo Italiano'dan Fenerbahçe itirafı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

Şarkıcı Nev entübe edildi! Ünlü şarkıcının sağlık durumu açıklandı

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

En düşük emekli maaşıyla ilgili çalışma başladı! Yakın zamanda Erdoğan'a sunulacak

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan 2027 asgari ücret tahmini: Yeni rakamı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.