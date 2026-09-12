Vanlı Kara Haydar operasyonu! Firari fenomen Çağla Öz'ün eski görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' ismiyle tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğününe ilişkin görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı da sanal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla bağlantılı olarak Mehmet Fatih Tançalan hakkında soruşturma başlattı. Tançalan, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Tançalan'ın eşi sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan hakkında da soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Ancak Çağla Öz'ün hala arandığı öğrenildi.

Düğün görüntüleri ve soruşturma haberlerinin ardından, şimdi de Çağla Öz’ün yıllar önceki bir videosu yeniden dolaşıma girdi. Murat Övüç’ün de yer aldığı görüntülerde konu alışverişten, çantalardan ve yaşam standartlarından açılıyor.

'BU HAYATA HARCAMAYA GELMİŞİM'

Öz’ün “Bu hayata harcamaya gelmişim sanırım” sözleriyle başlayan bölümde, Murat Övüç de çantalarından bahsederek “Bütün çantalarımı onlar hediye gönderiyor bana” diyor. Ancak konuşmanın asıl dikkat çeken kısmı, sunucunun Öz’e yönelttiği para sorusuyla geliyor.

Sunucunun “Senin için önemli mi para?” sorusuna Çağla Öz, ilk olarak “Önemli değil gerçekten” yanıtını veriyor. Sunucu ise bu cevaba pek ikna olmuş görünmüyor ve “Söylerken burnun uzadı resmen” diyerek karşılık veriyor. Bu yorumun ardından Öz, yanıtını değiştirerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Önemli tabii, aynı standartta olmamız gerekiyor. Daha altı olmamalı.”