Vasiyeti yerine getirilmişti! Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'ndan duygu dolu paylaşım

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Filiz Akın hayatını kaybetti. Bir süredir İstanbul'da tedavi altında olan ünlü oyuncu, 82 yaşında aramızdan ayrıldı.

Ünlü sanatçının oğlu İlker İnanoğlu, acı haber sonrası Instagram hesabından ilk paylaşımı yapmıştı.

İnanoğlu, gönderisine; ''Bu dünyaca beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim... Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun. Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum...Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Torunun Alec'in dediği gibi; Cennetteki en uzun ağacın altında buluşuyoruz. Orada bekle bizi.'' notunu düşmüştü.

Gün geçtikçe anne özlemi artan İlker İnanoğlu, sosyal medyadan bir paylaşım daha yaptı.

İnanoğlu, son olarak Instagram hesabından annesinin oynadığı filmden bir kareyi yayınlayarak ''Canım annem çok özledim seni'' notunu düştü.

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verilmişti.