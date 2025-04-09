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Vasiyetini açıklamıştı! 'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan kötü haber! Onur Akay onun için dua istedi

Geçtiğimiz sene sağlık sorunlarıyla mücadele eden daha sonra iyi olduğunu açıklayan 'Taş Bebek' lakaplı Gönül Yazar'dan kötü haber geldi. Onur Akay, Gönül Yazar için 'sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil' diyerek dua istedi.

Vasiyetini açıklamıştı! 'Taş Bebek' Gönül Yazar'dan kötü haber! Onur Akay onun için dua istedi
Öznur Yaslı İkier

"Taş Bebek" lakabıyla tanınan ünlü sanatçı Gönül Yazar geçtiğimiz sene yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Bacağına pıhtı atması sebebiyle hastanede tedavi gören ünlü isim daha sonra vasiyetini de açıklamıştı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Gönül Yazar o dönem yaptığı vasiyet açıklamasıyla uzun süre konuşulmuş ve 'Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım.' ifadelerini kullanmıştı.

gönül yazar

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Gönül Yazar'dan bir kez daha üzen haber geldi. Onur Akay ünlü isim ile bir karesini paylaşarak 'Gönül Yazar'ın sağlık durumu ile ilgili aldığım haberler pek iç açıcı değil! Taş Bebek için dualarınızı esirgemeyin!' ifadelerini kullandı.

onur akay

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Gönül Yazar
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