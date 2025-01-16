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  4. Vedat Milor hastalandığını açıkladı! 'Ellerimin titremesinin sebebi bu' diyerek anlattı!

Vedat Milor hastalandığını açıkladı! 'Ellerimin titremesinin sebebi bu' diyerek anlattı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.01.2025 18:12
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Armağan Çağlayan’ın sunduğu Gör Beni programına konuk olan 69 yaşındaki yemek eleştirmeni Vedat Milor, hastalığını açıkladı. Milor vücudunda çok yüksek miktarda civa bulunduğunu söyledi.

Vedat Milor hastalandığını açıkladı! 'Ellerimin titremesinin sebebi bu' diyerek anlattı!

Ünlü gurme ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Gör Beni programına konuk oldu. 69 yaşındaki Milor, yıllardır yaşadığı el titremesi ve uyuşma gibi sağlık sorunlarının nedenini açıkladı.

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"YÜKSEK MİKTARDA CİVA VAR"

“15 sene önce ellerim ve ayaklarım uyuşmaya başladı. Birçok test yapıldı ancak sebebi bulunamadı. Nihayetinde his kaybı başladı ve polinöropati teşhisi kondu. Doktorum, ağır metal testi yaptı ve vücudumda çok yüksek miktarda civa bulunduğunu öğrendik” dedi.

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Civa zehirlenmesinin sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırarak sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Milor, “Civa daha çok midye, bazı balıklar ve tarımda kullanılan pestisitlerden kaynaklanıyor. Ülkemizde bu maddeler oldukça fazla kullanılıyor” dedi ve doktorunun sinirlerinin 1000 yılda düzeleceğini söylediğini ekledi.

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Vedat Milor
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