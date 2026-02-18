MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Veliaht dizisi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor"

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın final yapacağı iddiaları yayıldı. Başarılı dizinin reytinglere yenildiği ve final kararı iddialarına dair bir açıklama geldi.

Veliaht dizisi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor"

Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi, ekran yolculuğuna iddialı bir başlangıç yapmasına rağmen reytinglerde beklenen istikrarı yakalayamadı. Bu durum, sosyal medyada dizinin final yapacağı yönündeki iddiaların giderek artmasına neden oldu.

Veliaht dizisi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor" 1

Kars’ta çekimleri devam eden diziyle ilgili “erken final” söylentileri gündemi meşgul ederken, merak edilen soruya yanıt televizyon kulislerinin güvenilir ismi Birsen Altuntaş’tan geldi.

Veliaht dizisi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor" 2

Altuntaş, X hesabından bir takipçisinin sorusunu yanıtlayarak final iddialarını net bir dille yalanladı. Deneyimli gazeteci açıklamasında, “Yok canım, şu an alınmış bir final kararı yok. Olsa zaten ben yazarım. Bu haftaya da bakılır. Reytingler kötü giderse duruma göre karar verilir. Maçlara denk geliyor tabii…” ifadelerini kullandı.

Veliaht dizisi final mi yapıyor? "Maçlara denk geliyor" 3

Bu açıklamayla birlikte Veliaht’ın akıbeti şimdilik reyting performansına bağlı olarak şekillenecek gibi görünüyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!"Teklif geldi" deyip bomba bir itirafta bulundu!
Aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...Aşka geldi! Çağatay Ulusoy ile dudak dudağa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Veliaht dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Açıklaması kafaları karıştırmıştı! Hamaney'den tansiyonu yükseltecek paylaşım

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Yakalama kararı çıkarılan Edis'ten ilk açıklama geldi

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.