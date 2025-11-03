Veliaht'ın Derya ve Yahya'sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı

MYNET DETAY- Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Veliaht dizisi sezona iddialı başladı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayan dizinin her sahnesi sosyal medyada konuşuluyor.

Veliaht son bölümde Yahya karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan'ın kesilen ateşli sahnesi defalarca paylaşıldı.

Rusya'da yayınlanan o kısımlarda Yahya'nın Derya'nın üzerinden havluyu çektiği anlara yorum da yağdı.

Veliaht seyircileri "Şoku atlatamadım", "Bu nasıl sahne ya", "O nasıl havlu çekmek", "Son dönemin en ateşli sahnesi", "Sansüre gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.



Son dönemde Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan sosyal medyada oyunculuğuyla da büyük övgü alıyor. Başarılı oyuncuya pek çok tebrik mesajı geliyor.