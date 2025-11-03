MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Veliaht'ın Derya ve Yahya'sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı

Veliaht dizisi, son bölümde Yahya (Erkan Kolçak Köstendil) ve Derya (Hazal Türesan) karakterlerinin kesilen sahnesi sosyal medyada gündem oldu. O sahne sosyal medyada "Çok ateşli" bulundu.

Veliaht'ın Derya ve Yahya'sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan gibi başarılı isimlerin rol aldığı Veliaht dizisi sezona iddialı başladı. Reytinglerde istediği başarıyı yakalayan dizinin her sahnesi sosyal medyada konuşuluyor.

Veliaht son bölümde Yahya karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil ve Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan'ın kesilen ateşli sahnesi defalarca paylaşıldı.

Veliaht ın Derya ve Yahya sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı 1

Rusya'da yayınlanan o kısımlarda Yahya'nın Derya'nın üzerinden havluyu çektiği anlara yorum da yağdı.

Veliaht ın Derya ve Yahya sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı 2

Veliaht seyircileri "Şoku atlatamadım", "Bu nasıl sahne ya", "O nasıl havlu çekmek", "Son dönemin en ateşli sahnesi", "Sansüre gerek yokmuş" yorumlarında bulundu.

Veliaht ın Derya ve Yahya sının sansürlenen sahnesi çok konuşuldu! Havluyu çekip attı 3
Son dönemde Derya karakterine hayat veren Hazal Türesan sosyal medyada oyunculuğuyla da büyük övgü alıyor. Başarılı oyuncuya pek çok tebrik mesajı geliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çıplak elbise' trendi! 62 yaşında yıllara meydan okudu'Çıplak elbise' trendi! 62 yaşında yıllara meydan okudu
Senaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldıSenaryo değişti yine olmadı! O dizi final kararı aldı

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Hazal Türesan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.