Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü 130 kiloymuş! Eski hali ortaya çıktı... Nasıl zayıfladı?

Veliaht'ın Timur'u olarak ekranlara dönen Akın Akınözü katıldığı programda daha önce 130 kilo olduğunu söyleyerek nasıl zayıfladığını anlattı. Akın Akınzözü'nün merak edilen o hali de ortaya çıktı.

Kubra Akalın

Show TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım’ın yeni dizisi ‘Veliaht’ dizisinin başrolü Akın Akınözü özel hayatıyla da merak edilen bir isim.

Muhteşem Yüzyıl, Hercai, Kaderimin Oyunu gibi yapımlardan sonra Veliaht ile ekrana dönen oyuncu İbrahim Selim'in konuğu oldu.

Akın Akınözü "130'dum" deyince sunucu bir hayli şaşırdı ve "Ne oldu sonra? Spora mı başladın" dedi. Oyuncu ise "Aşk acısı! Aşk acısı zayıflattı. Bir hoşlandığım kız vardı iletişimimiz devam ediyor teşekkür ediyorum ona" dedi.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün 130 kilo olduğu eski hali de sosyal medyada paylaşıldı.

Akınözü, daha önce değişimi hakkında konuşurken, 'Değişimin gücünü ilk kez 130 kilodan 70 kiloya düştüğümde keşfettim' demişti.

AKIN AKINÖZÜ KAÇ YAŞINDA?

'Hercai' dizisi ile yıldızı parlayan ve son dönemin popüler isimleri arasında yer alan oyuncu Akın Akınözü'nün yaşı da merak edildi. Akın Akınözü 1990 doğumlu.

