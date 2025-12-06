MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir'den haber var

28 Kasım Cuma günü evinde rahatsızlanan oyuncu Murat Cemcir, iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Birkaç gün yoğun bakımda tedavi gören Cemcir'in tedavisi normal odada devam ediyor. Erken müdahaleyle hayata tutunan Cemcir, yürümeye başladı.

Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir'den haber var
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Divertikül kanaması, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumu ciddiyetini korudu.

Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir den haber var 1

Hastanede uygulanan erken müdahale sayesinde Murat Cemcir hayata tutundu. Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, artık yürümeye başladı. Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

DİVERTİKÜL KANAMASI NEDİR?

Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan divertikül adı verilen küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana gelir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Şalvar Davası' şoku! Film sahneleri başına iş açtı'Şalvar Davası' şoku! Film sahneleri başına iş açtı
Gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattıGözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Kural Murat Cemcir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.