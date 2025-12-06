Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir'den haber var

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçtiğimiz hafta evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Divertikül kanaması, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumu ciddiyetini korudu.

Hastanede uygulanan erken müdahale sayesinde Murat Cemcir hayata tutundu. Beş gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu, durumunun düzelmesi üzerine normal odaya alındı.

YÜRÜMEYE BAŞLADI

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Cemcir, artık yürümeye başladı. Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından ünlü oyuncunun, herhangi bir komplikasyon yaşanmazsa Pazartesi günü taburcu edilmesi bekleniyor.

DİVERTİKÜL KANAMASI NEDİR?

Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan divertikül adı verilen küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana gelir.