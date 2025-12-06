MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Şalvar Davası' filminden sahneleri paylaştı! Telife takıldı

Adana'da yaşayan şoför Ali Çapar hakkında, sosyal medya hesabından Müjde Ar'ın başrolünde oynadığı 'Şalvar Davası' filminden bazı sahneleri paylaştığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na Ar'ın avukatları tarafından 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

'Şalvar Davası' filminden sahneleri paylaştı! Telife takıldı

Adana’da yaşayan 44 yaşındaki Ali Çapar, sosyal medya hesabından Şener Şen ve Müjde Ar'ın başrollerini oynadığı ‘Şalvar Davası’ filminden bazı sahneleri paylaştı.

3 ay önce bu sahnelerin paylaşılması nedeniyle Müjde Ar'ın avukatları tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet suçundan Çapar hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Polis merkezine çağrılan Ali Çapar’ın ifadesi alındı. Çapar, paylaşımları 3 ay önce eğlence amaçlı yaptığını, bunun bir suç olduğunu bilmediğini söyledi.

Şalvar Davası filminden sahneleri paylaştı! Telife takıldı 1

"TELİF ÜCRETİNİ ÖDEYECEK DURUMUM YOK"

Ali Çapar, yaptığı paylaşımların herhangi bir kazanç amacı taşımadığını belirterek talep edilme ihtimali olan telif ücretini ödeme gücünün olmadığını dile getirdi. Polise ifade vermeye gittikten sonra sosyal medya hesaplarındaki tüm içerikleri kaldırdığını anlatan Çapar; “Sosyal medyadaki bütün paylaşımlarımı sildim, kendi fotoğraflarımı ve videolarımı bile kaldırdım. Biz bu videoları eğlence olsun diye paylaşıyorduk. Müjde Ar’ın avukatları ara bulucu aracılığıyla benden telif ücreti isteyecek. Araştırmalarıma göre 50 bin ile 150 bin TL arasında bir tutar çıkıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçiyim. Kiracıyım, 3 çocuğum var. Bu miktarı karşılamam mümkün değil. Ben Müjde Ar’ı çok seviyorum, severek izliyoruz. Kendisi tarafından böyle bir şeyin başıma gelmesi beni çok üzdü” dedi.

Şalvar Davası filminden sahneleri paylaştı! Telife takıldı 2

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA DİKKAT EDİLMELİ"

Son dönemlerde telif hakkının artan şikayetlerden biri olduğunu aktaran Avukat Nazlı Yılmaz, mağduriyetin giderilmesi adına vatandaşların sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmesi gerektiğini belirterek; “Son dönemlerde vatandaşların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle ifade vermeye davet edildikleri, haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve ara buluculuk başvurularının yapıldığı belirtiliyor. Başvuruların içeriğini, kişilerin kendilerine ait bireysel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları video kesitleri, beğendikleri film sahneleri ve paylaştıkları şarkılar oluşturuyor. Bu paylaşımlar nedeniyle vatandaşlar çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Bu yaptırımların temel nedeni, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında ihlal edilen haklar. Kanunun 25’inci ve 71’inci maddelerinde konuya ilişkin düzenlemeler bulunuyor. Kanunun 75’inci maddesinde, bir sanatçının eserine ait video klip gibi içeriklerin izinsiz paylaşılması halinde 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Ancak bireysel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar için kanunda istisna bulunduğundan, bu tür durumlarda hapis cezası uygulanmıyor. Buna rağmen, paylaşımların telif ve fikri hakları ihlal etmesi nedeniyle kişiler hakkında maddi ve manevi tazminat talepli süreçler başlatılabiliyor. Konuya ilişkin yargılamalar devam ederken, vatandaşların zarar görmemesi için izinsiz içerik paylaşmamalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Şalvar Davası filminden sahneleri paylaştı! Telife takıldı 3Kaynak: DHA   |   Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir'den haber var Yoğun bakımdan çıktı! Murat Cemcir'den haber var
Gözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattıGözlükleri sosyal medyayı salladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Müjde Ar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Bağcılar'da alamadığı para için gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.