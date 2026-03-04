MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü 9 yıldır et yemiyor! "Kaz etini..."

Veliaht dizisinde Timur karakterine hayat veren Akın Akınözü, çekimler için Kars'ta. Burada bir söyleşi yapan başarılı oyuncu uzun süredir kırmızı et yemedğini söyledi ve kaz eti denemek istediğini ifade etti.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü 9 yıldır et yemiyor! "Kaz etini..."

Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle başrol oynayan Akın Akınözü oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Hercai dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemde Veliaht dizisinde dikkat çeken oyuncu çekimler için Kars'ta. Çekim arasında söyleşi yapan oyuncu kendisi hakkında bilinmeyen bir detayı da dile getirdi.

Daha önce kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşan Akınözü, yaklaşık 8-9 yıldır kırmızı et tüketmediğini belirtti.

Veliaht ın Timur u Akın Akınözü 9 yıldır et yemiyor! "Kaz etini..." 1

KARS'IN YÖRESEL TATLARINDAN

Uzun yıllardır kırmızı et tüketmediğini söyleyen Akın Akınözü, kaz etini denemek istediğini itiraf etti. Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncunun favori yemeği ise çekimler sürecinde deneyip çok beğendiği Evelik çorba...

Veliaht ın Timur u Akın Akınözü 9 yıldır et yemiyor! "Kaz etini..." 2

Kars'ın yöresel tatlarından Evelik çorbası; evelik otu ile hazırlanan besleyici ve lezzetli bir çorbadır.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldiFilozof Atakan ortaya çıktı! Değişimi ve kararıyla gündeme geldi
Reyting savaşı başladı! 'Zirveyi kaptırmayacak' Reyting savaşı başladı! 'Zirveyi kaptırmayacak'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

İran kapatmıştı, Trump'tan Hürmüz kararı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren zanlısının ifadesi ortaya çıktı

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

SON DAKİKA | UEFA'dan Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi ağır darbe! Deplasman yasağı ve ceza...

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Hazar Ergüçlü'den duygulandıran paylaşım!

Motorine dev zam iptal edildi!

Motorine dev zam iptal edildi!

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.