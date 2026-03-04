Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü 9 yıldır et yemiyor! "Kaz etini..."

Veliaht dizisinde ‘Timur’ karakteriyle başrol oynayan Akın Akınözü oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Hercai dizisiyle hafızalara kazınan ve son dönemde Veliaht dizisinde dikkat çeken oyuncu çekimler için Kars'ta. Çekim arasında söyleşi yapan oyuncu kendisi hakkında bilinmeyen bir detayı da dile getirdi.

Daha önce kendisiyle ilgili hiç bilinmeyen bir detayı paylaşan Akınözü, yaklaşık 8-9 yıldır kırmızı et tüketmediğini belirtti.

KARS'IN YÖRESEL TATLARINDAN

Uzun yıllardır kırmızı et tüketmediğini söyleyen Akın Akınözü, kaz etini denemek istediğini itiraf etti. Dizinin çekimleri için Kars’ta bulunan ünlü oyuncunun favori yemeği ise çekimler sürecinde deneyip çok beğendiği Evelik çorba...

Kars'ın yöresel tatlarından Evelik çorbası; evelik otu ile hazırlanan besleyici ve lezzetli bir çorbadır.