Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisinde hayat verdiği 'Timur Aslan' karakteriyle adından söz ettiren Akın Akınözü şimdilerde kazancıyla gündem oldu.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismin diziden aldığı ücret ortaya çıktı.

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...

Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, fenomen diziden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor. Akınözü'nün partneri Arıtürk ise diziden bölüm başına 750 bin TL alıyor.

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da doğdu. Annesi oyuncu ve dublaj sanatçısı Özlem Akınözü babası Tamer Akınözü'dür.

Rol aldığı ilk televizyon yapımı, 2015 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi oldu. Bu dizide "Acemi Oğlan" rolünü canlandırdı.

Arkadaşlar İyidir dizisinde Yunus karakterini canlandırdı. Bir Kore dizisinden uyarlanan Aslan Ailem'de başrol oynadı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde 17. bölüme kadar Ömer karakterini canlandıran oyuncu, Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen ve 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle tanındı.