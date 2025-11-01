MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı

Ebru Şahin ile başrolünü paylaştığı Hercai dizisinde hayat verdiği 'Miran Aslanbey' karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü şimdilerde 'Veliaht' dizisiyle fırtınalar estiriyor. Ünlü ismin diziden aldığı para ortaya çıktı.

Veliaht'ın Timur'u Akın Akınözü'nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

SHOW TV’de yayınlanan, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisinde hayat verdiği 'Timur Aslan' karakteriyle adından söz ettiren Akın Akınözü şimdilerde kazancıyla gündem oldu.

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü ismin diziden aldığı ücret ortaya çıktı.

Veliaht ın Timur u Akın Akınözü nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı 1

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ...

Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan Akın Akınözü, fenomen diziden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor. Akınözü'nün partneri Arıtürk ise diziden bölüm başına 750 bin TL alıyor.

Veliaht ın Timur u Akın Akınözü nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı 2

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

1990 yılında Ankara'da doğdu. Annesi oyuncu ve dublaj sanatçısı Özlem Akınözü babası Tamer Akınözü'dür.

Rol aldığı ilk televizyon yapımı, 2015 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi oldu. Bu dizide "Acemi Oğlan" rolünü canlandırdı.

Veliaht ın Timur u Akın Akınözü nün kazancı gündem oldu! Bölüm başına aldığı para ortaya çıktı 3

Arkadaşlar İyidir dizisinde Yunus karakterini canlandırdı. Bir Kore dizisinden uyarlanan Aslan Ailem'de başrol oynadı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde 17. bölüme kadar Ömer karakterini canlandıran oyuncu, Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen ve 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle tanındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe paylaştı! Beğeni yağdıPeş peşe paylaştı! Beğeni yağdı
31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?31 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi kim?

Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Serra Arıtürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.