MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Verdiği kiloları geri almıştı! Nurgül Yeşilçay mayosuyla poz verdi yorum yağdı

Nurgül Yeşilçay 30 günde 16 kilo vermiş ancak verdiği kiloları geri almıştı. Yeniden diyete başlayacağını duyuran Yeşilçay tatile gitti. Kırmızı mayosuyla poz veren oyuncunun doğal pozlarına yorum yağdı.

Verdiği kiloları geri almıştı! Nurgül Yeşilçay mayosuyla poz verdi yorum yağdı
Kubra Akalın

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Paramparça, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu yaz aylarında verdiği kiloları geri almıştı.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 153123

Son olarak İstanbul'u terk etme kararı aldığını söyleyen oyuncu tatile gitti. 'Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum' diyen Yeşilçay kırmızı mayosuyla poz verdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 153134

Doğal hallerini paylaşarak dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden mesaj yağdı.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 153142

Nurgül Yeşilçay'ı görenler "Tamamen filtresiz helal", "Doğal ve filtresiz bayılıyorum", "Nurgül her fotoğrafta çok güzelsin" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İddialı seçim! Derin dekoltesi dikkat çektiİddialı seçim! Derin dekoltesi dikkat çekti
Sessiz sedasız evlendiler mi? Bomba iddiaSessiz sedasız evlendiler mi? Bomba iddia

Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Cemevi başkanıyla yeğenini öldürdü! Bölge abluka altına alındı

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Küfürlü ses kaydını paylaşan vatandaş isyan etti

Hemen çöpe atın... İnsanı konuşamaz hale getiriyor!

Hemen çöpe atın... İnsanı konuşamaz hale getiriyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu göndermesi

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.