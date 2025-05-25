Verdiği kiloları geri almıştı! Nurgül Yeşilçay mayosuyla poz verdi yorum yağdı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Paramparça, Gülperi ve son olarak Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bir ara sıkı diyet yaparak fit haliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay 1 ayda tam 10 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu yaz aylarında verdiği kiloları geri almıştı.

Son olarak İstanbul'u terk etme kararı aldığını söyleyen oyuncu tatile gitti. 'Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum' diyen Yeşilçay kırmızı mayosuyla poz verdi.

Doğal hallerini paylaşarak dikkat çeken oyuncuya takipçilerinden mesaj yağdı.

Nurgül Yeşilçay'ı görenler "Tamamen filtresiz helal", "Doğal ve filtresiz bayılıyorum", "Nurgül her fotoğrafta çok güzelsin" yorumlarında bulundu.