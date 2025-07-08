Verdiği kilolarla gündemdeydi! Ata Demirer aradığı aşkı sonunda buldu! Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü komedyen Ata Demirer yeni görüntüsüyle takipçilerinden tam not alıyor.

Tam 30 kilo veren ve değişimiyle gündemden düşmeyen Ata Demirer şimdi de özel hayatıyla dikkat çekti.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer önceki akşam Cihangir'de yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Mekan çıkışı el ele yürüyen çift, ilk kez böyle bir samimi görüntü verdi. Fotoğraflarının çekildiğini fark edince morali bozulan komedyen kendisine yöneltilen soruları da cevaplamadı.

Demirer mekan çıkışı sevgilisinin elini tutarak evine kadar el ele göz göze yürüdü.