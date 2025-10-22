Vicky Pattison yarışma yüzünden cinsel perhize girdi! "Ercan dua ediyordur"

37 yaşındaki eski Geordie Shore yıldızı Vicky Pattison, haftalık antrenmanlar ve performanslar yüzünden aşırı derecede yorulduğunu, bu yüzden eşiyle yakınlaşmaya vakit bulamadığını söyledi. Closer dergisine konuşan Vicky, durumu esprili bir dille şöyle anlattı:

“Bu seks yasağı korkunç bir şey! Zaten eskisi kadar birlikte olamıyoruz. Tabii ki onu seviyorum — neredeyse on yıldır birlikteyiz, her açıdan sağlıklı bir ilişkiye sahibiz — ama gerçekten çok zor. Gün boyu antrenman yapıyorsun, ardından podcast, sosyal medya işleri, kıyafet koleksiyonum derken tamamen tükeniyorum. Böyle bir günün sonunda eve gelip yatakta dans etmek pek aklına gelmiyor.”

2024 yılında Londra’daki Marylebone Town Hall’da nikâh masasına oturan, ardından İtalya’nın Puglia kentinde ikinci bir düğünle evliliğini kutlayan Vicky, eşi Ercan hakkında esprili bir açıklama da yaptı:

“Zavallı adam sabırlı olmak zorunda kalıyor. Aylar oldu, kadınlığımı görmedi diyebilirim! Muhtemelen finali kazanamamam için dua ediyordur.”

Şu sıralar 30 yaşındaki profesyonel dansçı Kai Widdrington ile yarışmada yer alan Vicky, kulislerde herkesin birbirine destek olduğunu da anlattı.